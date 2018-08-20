فضيحة جنسية لممثلة إيطالية تدعي مكافحة التحرش

واشنطن(صدى):

تلاحق فضيحة جنسية الممثلة الإيطالية، أزيا أرجنتو، وهي من الشخصيات البارزة في حركة ” مي تو ” المناهضة للتحرش بعدما دفعت الأموال إلى ممثل اتهمها بالاعتداء عليه جنسيًا وهو في السابعة عشرة من عمره.

وأوضحت صحيفة أمريكية، أن الممثلة دفعت مبلغ 380 ألف دولار إلى جيمي بينيت، وهو ممثل وموسيقي أمريكي اتهم أرجنتو بالاعتداء عليه جنسيًا داخل غرفة فندق في كاليفورنيا عام 2013؛ الأمر الذي خلّف صدمة لديه وهدد صحته النفسية.

ويرغب الممثل الحصول على تعويض قدره 3.5 ملايين دولار بسبب ” الضيق النفسي الذي تسببت به عمدًا وخسارته لأجره إثر اعتداء جنسي ” ؛ فيما كان عند حدوث الاعتداء في سن السابعة عشرة وشهرين، وكانت هي في السابعة والثلاثين، بينما يحدد القانون في كاليفورنيا سن الموافقة الجنسية بـ18 سنة.

ومن الجدير بالذكر، أن أرجنتو وبينيت شاركا في عام 2004 في فيلم ” ذي هارت إز ديسيتفول أبوف آل ثينغز ” الذي تلعب فيه الممثلة الإيطالية دور والدة بينيت التي تعاني اضطرابات.