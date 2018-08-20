أمانة الرياض: ذبح الأضاحي بالمنازل يتطلب أخذ الحيطة والتخلص من البقايا بطريقة سليمة

محمد السعران(صدى):

أكدت أمانة منطقة الرياض، على أن ذبح الأضاحي في المنازل أو الاستراحات يتطلب أخذ الحيطة والحذر، وذلك لتفادي إصابة الشخص لنفسه أو المحيطين به، وذلك جراء المقاومة المتوقعة من الحيوانات المذبوحة. حيث يفضل البعض الذبح في المنازل، علما بأن الأمانة وفرت عدد كبير من المسالخ النظامية، بالإضافة إلى السماح لبعض المطابخ بالذبح خلال فترة الموسم.

ونبهت الأمانة إلى أنها أطلقت برنامجاً موسمياً متكاملاً لخدمة سكان الرياض، يتمثل في المسالخ النظامية والرئيسية في المدينة، والتي يبلغ عددها سبعة مسالخ ثابتة، تبلغ طاقتها 3900 ذبيحة في الساعة، وموزعة على أرجاء العاصمة، بالإضافة إلى المطابخ المصرح لها بذبح الأضاحي وسلخها.

وأشارت الأمانة على الراغبين في الذبح داخل المنازل أو الاستراحات اتباع الطرق السليمة لعمليات الذبح، أبرزها أهمية الحذر أثناء عملية الذبح، بحيث يكون يقظا وحذراً من إصابة الشخص لنفسه، أو المحيطين به، في ظل المقاومة المتوقعة من الماشية، مشدداً على أهمية إبعاد الأطفال عن عمليات الذبح. وأكدت أمانة منطقة الرياض على أهمية إجراء فحص بسيط للأضحية، مثل فحص الأجزاء الحيوية في الذبيحة مثل القلب، الرئتين، الكبد والكلية، لملاحظة أي ندوب أو نتوءات، والتأكد من عدم تليفها، أو ظهور دمويات فيها. وناشدت الأمانة الأشخاص الذين يذبحون في المنازل أو الاستراحات بالتخلص من بقايا الأضحية من الفضلات، والجلود، وغيرها بطريقة صحية سليمة، وذلك من خلال حفظها في أكياس قوية وسميكة وربطها ووضعها في براميل النفايات، والحرص على عدم خروج أي مكونات منها، حتى لا تتسبب في روائح أو اتساخ لبراميل النفايات.