رئيس الهلال الأحمر يزور مسؤولي طيران الأمن والإخلاء الطبي بالعاصمة المقدسة

إبراهيم الزهراني(صدى):

زار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، أمس الأحد، مقري القيادة العامة لطيران الأمن العام والإخلاء الطبي في العاصمة المقدسة، للاطمئنان على سير العمل في الإسعاف الجوي وتقديم الخدمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

وأعرب الدكتور القاسم عن شكره للمسؤولين في طيران الأمن العام والإخلاء الطبي بوزارة الدفاع على التعاون المثمر، وحرصهم الكبير على تقديم أرقى الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، مثمنا تعاون كافة الجهود بين قطاعات الدولة لإخراج موسم الحج 1439 بالصورة المشرفة التي عهدها العالم عن المملكة.

وتشارك الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي ضمن فرق الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي، حيث تم تخصيص 5 طائرات إسعافية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لإسعاف الحجاج، كما تم تخصيص 12 مهبطا للطيران في نطاق العاصمة المقدسة والمشاعر.

وتبذل فرق الهلال الأحمر السعودي قصارى جهدها للمحافظة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، من خلال الخدمات الإسعافية التي تقدمها لضيوف الرحمن على مدار الساعة في كافة نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.