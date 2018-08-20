بعد تعاطيه الفياجرا.. صيدلي يغتصب ” رضيعة ” ويخدرها حتى لا تصرخ

لندن(صدى):

في واقعة هي الأسوأ، قام صيدلي بريطاني باغتصاب طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين؛ بعدما قام بتناول حبوب ” الفياجرا ” .

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، اعترف الصيدلي خلال التحقيقات باقدامه على اغتصاب ” الرضيعة ” ؛ بعدما تناول حبوب ” الفياجرا ” ، حيث أعطى الطفلة مخدرًا كي لا تصرخ.

وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة عن رعاية الأطفال، أن الطفلة ستمر بصدمة نفسية وربما تستمر معها على المدى الطويل، ويمكن أيضًا أن تنسى ما تعرضت إليه بسبب صغر عمرها.

يُذكر أن القاضي وصف سلوك الصيدلي بالبشع والمروع، وتم الحكم على المتهم بالسجن 15 عامًا؛ وذلك بعدما تم استخدام تقنية حديثة تم فيها تحليل تجاعيد يده وأنماط الوريد؛ للتؤكد من أنه ارتكب هذه الجريمة.