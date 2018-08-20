مدرب إسبانيا يضع ثقته في ” روبيرتو ” مجددا

ماجد محمد(صدى):

يضع لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، ثقته في اللاعب سيرجي روبيرتو، نجم نادي برشلونة، وسيمنحه الفرصة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد استبعاده من قائمة مونديال روسيا 2018، التي وضعها المدرب السابق جولين لوبيتيجي.

جاء ذلك كتمهيد لعودة نجم الفريق الكتالوني، إلى صفوف منتخب بلاده، حيث يثق ” إنريكي ” في قدرات ” روبيرتو ” ، منذ أن كان مدربًا للبلوجرانا، حيث وضعه كبديل للبرازيلي داني ألفيس.

ومن المقرر أن يستدعي مدرب إسبانيا نجم برشلونة سيرجي روبيرتو، وذلك لتجهيزه لمواجهتي إنجلترا وكرواتيا في 8 و11 سبتمبر المقبل على التوالي، ضمن مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية.