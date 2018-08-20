تفاصيل رسالة رونالدو إلى حارس كييفو فيرونا

طلال الغامدي(صدى):

أسدل ستيفانو سورينتينو، حارس مرمى كييفو فيرونا، الستار عن تفاصيل الرسالة، التي أرسلها له، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بعد الإصابة التي تعرض لها، خلال لقاء الفريقين، السبت الماضي.

وأوضح حارس كييفو فيرونا، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” تلقيت رسالة من كريستيانو رونالدو يتمنى لي التعافي السريع، شكرًا يا أسطورة. ”

ومن الجدير بالذكر، أن سورينتينو، تعرض للإصابة بكسر في الأنف والاشتباه في ارتجاج بالرأس، بعد تدخل عنيف من رونالدو، قبل نهاية المباراة؛ مما تتطلب نقل حارس المرمى إلى المستشفى.