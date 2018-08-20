” الخجل ” يدفع مسن للانتحار غرقا

لندن(صدى):

دفع الشعور بالخجل، رجل ثمانيني بريطاني، للانتحار بإغراق نفسه في البحر، خوفًا من الخضوع للتحقيق، بعد ارتكابه مخالفة مرورية.

وفي التفاصيل، تلقى ” ديفد ستادون ” ، صاحب الـ 82 عامًا، رسالة من الشرطة، تطلبه فيها للتحقيق عن مخالفة مرورية ارتكبها، لينتابه شعور بالخجل والإحراج الشديد، وأكد أنه لا يمكنه تذكر ارتكابه للمخالفة المرورية التي تم استدعائه بسببها.

ووجه المسن البريطاني 3 رسائل لأبنائه، قبل أن يتوجه إلى الشاطئ بمسقط رأسه، ليتم العثور على جثته في اليوم التالي، واستدلت الشرطة على انتحاره من خلال الخطابات التي دونها ” ستادون ” بخط يده، كما عُثر على سيارته بموقع الحادث.

ومن جانبها، قالت الشرطة في تقريرها، أن ” ستادون ” كان عازمًا على وضع حد لحياته، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل يشير لوجود شبهة جنائية في الحادث.