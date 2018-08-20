  • الإثنين 20

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. بدء خطبة عرفة من مسجد نمرة

بالفيديو.. بدء خطبة عرفة من مسجد نمرة

بالفيديو.. بدء خطبة عرفة من مسجد نمرة
عرفات(صدى):

بدأت خطبة عرفة، منذ قليل، بمسجد نمرة بمشعر عرفات؛ حيث يلقي الخطبة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.

وقال إمام وخطيب مسجد نمرة، خلال الخطبة: ” لن تتمكن أمة من تشكيل مواطنين صالحين إلا في زراعة الأخلاق في نفوسهم. ”

ومن الجدير بالذكر، أن حجاج بيت الله الحرام، بدأوا أمس الأحد التصعيد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادًا للصعود إلى مشعر عرفات، اليوم الاثنين، في مناسك يشارك فيها نحو مليوني حاج.


الوسوم:

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2831 ] نشر منذ 42 دقيقة

اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يااااارب

[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 41 دقيقة

كل عام والجميع بخير وصحه وسلامه

[ عدد التعليقات: 52429 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 33 دقيقة

كل عام وانتم بخير************
******************تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال إنه سميع مجيب********
&&&&&&&&&&&&&&&

Happy New Year ****************

[ عدد التعليقات: 52429 ] نشر منذ 27 دقيقة

كل عام وانتم بخير وصحه وسلام يااخ واضح وصريح ,,

,, اللهم آمين .. وجزاك الله عنا كل خير وبركه ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *