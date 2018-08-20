بالفيديو.. بدء خطبة عرفة من مسجد نمرة

عرفات(صدى):

بدأت خطبة عرفة، منذ قليل، بمسجد نمرة بمشعر عرفات؛ حيث يلقي الخطبة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.

وقال إمام وخطيب مسجد نمرة، خلال الخطبة: ” لن تتمكن أمة من تشكيل مواطنين صالحين إلا في زراعة الأخلاق في نفوسهم. ”

ومن الجدير بالذكر، أن حجاج بيت الله الحرام، بدأوا أمس الأحد التصعيد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادًا للصعود إلى مشعر عرفات، اليوم الاثنين، في مناسك يشارك فيها نحو مليوني حاج.