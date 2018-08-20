بالفيديو.. بدء خطبة عرفة من مسجد نمرة
بدأت خطبة عرفة، منذ قليل، بمسجد نمرة بمشعر عرفات؛ حيث يلقي الخطبة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.
وقال إمام وخطيب مسجد نمرة، خلال الخطبة: ” لن تتمكن أمة من تشكيل مواطنين صالحين إلا في زراعة الأخلاق في نفوسهم. ”
ومن الجدير بالذكر، أن حجاج بيت الله الحرام، بدأوا أمس الأحد التصعيد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادًا للصعود إلى مشعر عرفات، اليوم الاثنين، في مناسك يشارك فيها نحو مليوني حاج.
فيديو | إمام وخطيب مسجد نمره: الإسلام يحفظ والمصالح ويدرء المفاسد ويدعو إلى عمارة الكون ونفع الخلق#الإخبارية #يوم_عرفة#العالم_في_قلب_المملكة #حج1439هـ #Hajj2018 pic.twitter.com/Eicl2iiGYd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
طلال[ عدد التعليقات: 2831 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يااااارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 41 دقيقة
كل عام والجميع بخير وصحه وسلامه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52429 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال ,, آمين ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 33 دقيقة
كل عام وانتم بخير************
******************تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال إنه سميع مجيب********
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Happy New Year ****************
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52429 ] نشر منذ 27 دقيقة
كل عام وانتم بخير وصحه وسلام يااخ واضح وصريح ,,
,, اللهم آمين .. وجزاك الله عنا كل خير وبركه ,, آمين ,,