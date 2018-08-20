” ماركيزيو ” يقترب من الدوري الفرنسي

نواف السالم(صدى):

أصبح كلاوديو ماركيزيو، نجم ” يوفنتوس ” السابق، على مقربة من الدوري الفرنسي؛ وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفق تقارير صحفية إيطالية، فإن ” ماركيزيو ” يتواجد بمدينة مونت كارلو، ويستعد للتوقيع لصالح ” موناكو ” ، حيث أشارت التقارير إلى اهتمام بعض الأندية بالمخضرم الإيطالي منها ” باريس سان جيرمان ومونتريال إمباكت ” .

وكان ” ماركيزيو ” قد فسخ عقده بالتراضي مع ” يوفنتوس ” هذا الأسبوع، وذلك بعدما أمضى مسيرته الكروية كلها في صفوف السيدة العجوز، باستثناء موسم ” 2007-2008 ” ، حين لعب معارًا لإمبولي.

من الجدير بالذكر أن ” ماركيزيو ” قرر خوض تجربة جديدة؛ نظرًا لعدم اعتماد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لـ ” يوفنتوس ” عليه بشكل منتظم.