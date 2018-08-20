” ماركيزيو ” يقترب من الدوري الفرنسي
أصبح كلاوديو ماركيزيو، نجم ” يوفنتوس ” السابق، على مقربة من الدوري الفرنسي؛ وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفق تقارير صحفية إيطالية، فإن ” ماركيزيو ” يتواجد بمدينة مونت كارلو، ويستعد للتوقيع لصالح ” موناكو ” ، حيث أشارت التقارير إلى اهتمام بعض الأندية بالمخضرم الإيطالي منها ” باريس سان جيرمان ومونتريال إمباكت ” .
وكان ” ماركيزيو ” قد فسخ عقده بالتراضي مع ” يوفنتوس ” هذا الأسبوع، وذلك بعدما أمضى مسيرته الكروية كلها في صفوف السيدة العجوز، باستثناء موسم ” 2007-2008 ” ، حين لعب معارًا لإمبولي.
من الجدير بالذكر أن ” ماركيزيو ” قرر خوض تجربة جديدة؛ نظرًا لعدم اعتماد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لـ ” يوفنتوس ” عليه بشكل منتظم.
ماجد[ عدد التعليقات: 2488 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الموفق والمستعان
عمار[ عدد التعليقات: 1280 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ستكون صفقه رائعه هذا شاب ممتاز