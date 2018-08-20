شقيقان سعوديان يشاركان بافتتاح منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية
يشارك الشقيقان السعوديان سراج ومنصور آل سليم، اليوم الإثنين، في افتتاح المشاركة السعودية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، والمقامة في إندونيسيا حاليًا.
ومن المقرر أن يشارك الأخوان في منافسات وزن 56 كجم، والتي ستقام في تمام الساعة الواحدة من ظهر الغد، بتوقيت المملكة، وذلك في صالة الملعب الأولمبي بجاكرتا.
جاء ذلك وفقًا لما أكدته اللجنة الفنية لمسابقة رفع الأثقال، خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم في القرية الأولمبية، بحضور ممثلي اللجان الفنية للمنتخبات المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية.
طلال[ عدد التعليقات: 2831 ] نشر منذ 1 ساعة
شرفونا ياابطال
همس[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 1 ساعة
منتظرين الفرحه منهم باذن الله
طلال[ عدد التعليقات: 2831 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق لهم يااارب و الله يحفظهم ويحميهم ويرجعهم منتصرين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1601 ] نشر منذ 36 دقيقة
الواجب في نقل أي خبر يكون فيه من يقوم بتمثيل الوطن ؟؟؟ أن يكون هناك نشر لصور وشخصيات الأبطال المشاركين؟؟
كنوع من التكريم البسيط لهم؟؟
!!هذا ماجرت عليه العادة،لكل من يقوم بتمثيل الوطن سوا كان في المحافل الداخلية أم الدولية!!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
!!لانعلم لمن يعتب القارئ العزيز!!
هل يعتب القارئ على:-
((1))ناقل الخبر ؟؟
أم يكون العتب على:-
((2))الجنة الفنية لمسابقة رفع الأثقال..
((3))ام على من يكون اللوم والعتب .؟؟؟
مع تمنياتنا لأبطالنا المشاركين، بالتوفيق إن شاء الله..