شقيقان سعوديان يشاركان بافتتاح منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

يشارك الشقيقان السعوديان سراج ومنصور آل سليم، اليوم الإثنين، في افتتاح المشاركة السعودية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، والمقامة في إندونيسيا حاليًا.

ومن المقرر أن يشارك الأخوان في منافسات وزن 56 كجم، والتي ستقام في تمام الساعة الواحدة من ظهر الغد، بتوقيت المملكة، وذلك في صالة الملعب الأولمبي بجاكرتا.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته اللجنة الفنية لمسابقة رفع الأثقال، خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم في القرية الأولمبية، بحضور ممثلي اللجان الفنية للمنتخبات المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية.