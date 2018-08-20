ليفربول يتطلع للصدارة بالفوز على كريستال بالاس

ماجد محمد(صدى):

يتطلع نادي ليفربول، إلى الفوز فريق كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك، في المباراة التى ستجمعهما اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي، فيما بدأ مبارياته في بفوز ساحق على فريق وست هام يونايتد فى الأسبوع الأول برباعية نظيفة.

ومن جانبه، صرّح مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قائلًا أن المدافع جويل ماتيب اقترب من استعادة كامل لياقته البدنية، وقد يعود ويلحق بتشكيلة الفريق في مواجهة كريستال بالاس، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة ليفربول أمام بروسيا دورتموند، خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد بالولايات المتحدة.

وأشار ” كلوب ” إلى أن الفريق لعب دون ديان لوفرين المصاب في الحوض، وراجنار كلافان المصاب في عضلات الفخذ الخلفية، كما أعلن عن رحيل اللاعب الإستوني راجنار كلافان إلى نادي كالياري الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية.