” فيديو ” يوثق لحظة دفن خبيرة التجميل رفيف الياسري

بغداد(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو مراسم دفن خبيرة التجميل العراقية، الدكتورة رفيف الياسري، في مقبرة ” وادي السلام ” في النجف.

ومن المقرر أن يتم إصدار تقرير الطب العدلي خلال حوال 10 أيام؛ وذلك لشرح أسباب الوفاة، التي تُعد مجهولة حتى الآن.

وكانت خبيرة التجميل العراقية، الدكتورة رفيف الياسري، صاحبة مركز قد توفيت في ظروف غامضة، حيث وصلت متوفاة لمستشفى الشيخ زايد.

تجدر الإشارة إلى أن رفيف الياسري هي خبيرة تجميل معروفة من مواليد 1985، قدمت برنامجًا على فضائية “ السومرية ” يعنى بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، ولها مبادرات على مستوى إنساني في علاج حالات مستعصية للفقراء والنازحين.

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