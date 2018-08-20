ريفاس وخريبين يضعا الهلال في ورطة

طلال الغامدي(صدى):

وقع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، في حيرة حيث أنه مضطر للاختيار من بين اللاعبين السوري عمر خريبين والفنزويلي جيليمين ريفاس، للإبقاء على أحدهما والاستغناء عن الآخر.

ويأتي ذلك بعد أن اقترب الزعيم من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، الأمر الذي دفع جيسوس إلى المفاضلة بين اللاعبين؛ فيما كان ريفاس قد شارك بصفة أساسية في السوبر وتمكن من هز شباك الاتحاد وهو ما يدعم امكانية استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

وتجدر الإشارة، إلى أن المدرب البرتغالي معجب باحترافية والتزام ريفاس في المعسكر التحضيري في النمسا؛ مما يشير لإمكانية حدوث مفاجأة في قائمة الهلال للموسم الجديد.