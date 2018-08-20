شاهد .. العامل متحدي اخوياه وقت الدوام

الإثنين 20
أغسطس
ياكرهي لمن يعلقون بهذه الطريقة الغبية المليئة بالحقد والحسد ولايذكرون الله فيها، وكان من المفترض أن يسمي بالله ويذكره ويقول ماشاء الله ولكن القلوب السوداء المظلمة الخالية من ذكر الله ليس فيها الا مثل ماسمعتم في المقطع.
ههههههههههههههههههههههههه
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عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 23 دقيقة
ياكرهي لمن يعلقون بهذه الطريقة الغبية المليئة بالحقد والحسد ولايذكرون الله فيها، وكان من المفترض أن يسمي بالله ويذكره ويقول ماشاء الله ولكن القلوب السوداء المظلمة الخالية من ذكر الله ليس فيها الا مثل ماسمعتم في المقطع.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1601 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههههههههههههههههههههههه