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  3. شاهد .. العامل متحدي اخوياه وقت الدوام

شاهد .. العامل متحدي اخوياه وقت الدوام




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 23 دقيقة

ياكرهي لمن يعلقون بهذه الطريقة الغبية المليئة بالحقد والحسد ولايذكرون الله فيها، وكان من المفترض أن يسمي بالله ويذكره ويقول ماشاء الله ولكن القلوب السوداء المظلمة الخالية من ذكر الله ليس فيها الا مثل ماسمعتم في المقطع.

[ عدد التعليقات: 1601 ] نشر منذ 8 دقائق

ههههههههههههههههههههههههه

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