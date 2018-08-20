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بالصور.. وزير الصحة يطمئن على الحجاج المنومين في مستشفيات عرفة

بالصور.. وزير الصحة يطمئن على الحجاج المنومين في مستشفيات عرفة
نايف السالم(صدى):

اطمأن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، على صحة الحجاج المنومين في مستشفيات عرفة.

وأوضح توفيق الربيعة، أن أكثر من ثلاثين ألف موظف وموظفة من وزارة الصحة يعملون لخدمة ضيوف الرحمن؛ لافتًا إلى أن الوزارة توفر ٢٥ مستشفى تعمل لخدمة الحجاج، منها ٨ مستشفيات في مشعرَيْ منى وعرفات، تعمل خلال فترة الحج.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2488 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاه الله كل خير علي جهوده الرائعه

[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يسترها علي الجميع يارب ويتقبل منهم صالح الاعمال

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