أب يرتدي فستانا في عيد الأم لتعويض أولاده شعور الحرمان

بانكوك(صدى):

شهدت مدينة كانشانابوري في تايلاند، واقعة غريبة من نوعها، لأب يرتدي فستانًا بمناسبة عيد الأم، وذلك لإسعاد طفليه وتعويضهم شعور الحرمان في عدم وجود والدتهم.

وأظهرت صور، الأب وهو يرتدي ” فستانًا ” ويجلس بين الأمهات، حيث أدى الدور بإتقان، فيما وثقت صديقته تلك اللقطات، وذلك من أجل طفليه ” أوزون ” الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، و ” إمسوم ” ، البالغ من العمر 3 سنوات.

واتضح أن الأب ” مطلق ” ، وتقيم زوجته الآن في أوروبا، ولذلك، قرّر ارتداء هذا الفستان حتى يشعر أبناؤه بالسعادة مثل زملائهم في حفل عيد الأم بمدرستهم.

ومن جانبها، أوضحت صديقة الأب التي قامت بالتقاط تلك الصور، أنها فوجئت بانتشار الصور بسرعة، لافتة إلى أن ردود الفعل حولها كانت إيجابية، حيث دعمه الكثيرون، مضيفة: ” استمتع الجميع به وضحكوا والتقطوا الصور معه ” .