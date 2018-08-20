مدرب ريال مدريد يعلق على أداء الفريق أمام خيتافي

ماجد محمد(صدى):

علّق المدير الفني لريال مدريد، جولين لوبيتيجي، على أداء الفريق أمام خيتافي؛ في اولى لقاءاته بالدوري الإسباني، والذي فاز بها بهدفين نظيفين.

وأكد ” لوبيتيجي ” على رضاه عن الفوز، موضحًا في الوقت ذاته أن الفريق لديه هامش كبير للتحسن، قائلًا: ” راضون عن الفوز الذي يعد هدفنا، ولأن الفريق قام بأمور جيدة، ولكن لدينا هامش كبير للتحسن، حققنا الفوز بثنائية على فريق منظم بشكل جيد. ”

وأضاف: ” الفريق أعجبني بشكل عام، وغاريث بيل قدم مباراة جيدة للغاية، هو حاله كحال آخرين قدم مباراة كبيرة ” ، متابعًا: ” هناك لاعبون يتمتعون بصفات مختلفة، وغاريث منهم ويمنحنا حلولاً مختلفة، الفردية والمهارة والموهبة أمور تخدم الفريق ككل. ”

واختتم المدير الفني لنادي ريال مدريد قائلًا: ” لدينا 5 حراس ولكن سيبقى 3 فقط، نحن سعداء بتلك المنافسة الرائعة التي تعطي المزيد من الحلول وليس المشكلات، سنتخذ القرارات بناء على ما نراه ولن نقرر أي شيء اليوم. “