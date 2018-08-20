مدرب ريال مدريد يعلق على أداء الفريق أمام خيتافي
علّق المدير الفني لريال مدريد، جولين لوبيتيجي، على أداء الفريق أمام خيتافي؛ في اولى لقاءاته بالدوري الإسباني، والذي فاز بها بهدفين نظيفين.
وأكد ” لوبيتيجي ” على رضاه عن الفوز، موضحًا في الوقت ذاته أن الفريق لديه هامش كبير للتحسن، قائلًا: ” راضون عن الفوز الذي يعد هدفنا، ولأن الفريق قام بأمور جيدة، ولكن لدينا هامش كبير للتحسن، حققنا الفوز بثنائية على فريق منظم بشكل جيد. ”
وأضاف: ” الفريق أعجبني بشكل عام، وغاريث بيل قدم مباراة جيدة للغاية، هو حاله كحال آخرين قدم مباراة كبيرة ” ، متابعًا: ” هناك لاعبون يتمتعون بصفات مختلفة، وغاريث منهم ويمنحنا حلولاً مختلفة، الفردية والمهارة والموهبة أمور تخدم الفريق ككل. ”
واختتم المدير الفني لنادي ريال مدريد قائلًا: ” لدينا 5 حراس ولكن سيبقى 3 فقط، نحن سعداء بتلك المنافسة الرائعة التي تعطي المزيد من الحلول وليس المشكلات، سنتخذ القرارات بناء على ما نراه ولن نقرر أي شيء اليوم. “
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