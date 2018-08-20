الجيش اليمني يقترب من مواقع مخازن أسلحة استراتيجية تابعة للحوثيين بالبيضاء

فهمي محمد(صدى):

أعلن قائد عسكري يمني، أن قوات من الجيش الوطني اليمني اقتربت في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء ‏من مخازن أسلحة استراتيجية للمليشيا الحوثية الإنقلابية ومنطقة لإطلاق الصواريخ الباليستية ‏باتجاه مدينة مأرب.‏

وقال قائد العمليات العسكرية في جبهة الملاجم، العقيد أحمد بحيبح، إن قوات الجيش الوطني ‏في محور بيحان والمقاومة الشعبية أصبحت على مشارف مناطق استراتيجية تتخذ منها ‏المليشيا الانقلابية مناطق تخزين استراتيجية للأسلحة، حيث عملت طيلة السنوات الماضية ‏على تخزين أسلحة وإنشاء مخازن أسلحة استراتيجية جديدة واحتفاظها بترسانة عسكرية كبيرة ‏من الأسلحة الباليستية فيها.‏

وأضاف العقيد بحيبح في تصريح صحافي نشره موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع ‏اليمنية، أن المليشيا الانقلابية تمتلك مخازن أسلحة استراتيجية في منطقة ما بعد ظهر البياض ‏و تبعد عن مواقع الجيش من 3 إلى 4 كيلومتر.‏

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية كانت تطلق من هذه المنطقة صواريخ زلزال وصواريخ بعيدة ‏المدى وفيها منصات الإطلاق لا زالت موجودة هناك.‏

وأكد الجيش الوطني اليمني، سيطرته في معارك الأحد الماضي، على مشارف مفرق ظهر ‏البياض الاستراتيجي والمرتفعات الجبلية في سلسلة جبال البياض بعد معارك عنيفة أسفرت ‏عن مقتل أكثر من 26 عنصرًا من المليشيا الانقلابية وجرح العشرات منها.‏