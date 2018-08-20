استحداث 4 تطبيقات إلكترونية جديدة لخدمة ضيوف الرحمن

عادل الحربي (صدى):

تمكن الدفاع المدني، من إدخال بعض الخدمات والتطبيقات الإلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن، مع إعطاء مؤشرات لقياس نوعية الخدمات المقدمة والحالات المسجلة مما يمكن من رسم الخطط التنفيذية مستقبلًا.

ومن جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالدفاع المدني العميد مهندس محمد بن عايض العمري، أن المديرية العامة للدفاع المدني برعاية وزير الداخلية دشنت هذا العام 4 تطبيقات إلكترونية جديدة متاحة لشرائح المجتمع؛ لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح ” العمري ” أن التطبيقات الجديدة هي: تطبيق ” فزعة ” مخصص لطلب العون والمساعدة من الدفاع المدني للإبلاغ عن أي حادث ” حريق، إنقاذ، احتجاز، وغيرها ” ؛ وتطبيق ” سلامتي ” مخصص للإبلاغ عن مخالفات السلامة في المنشآت العامة أو الخاصة أو حتى في الأماكن العامة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خدمة ” تسجيل الحالات الإسعافية والانسانية ” مخصصة لتسجيل البيانات التفصيلية عن الحالات الإسعافية والإنسانية التي يباشرها الدفاع المدني في المشاعر المقدسة والحرم المكي والحرم النبوي الشريف وتتضمَّن بيانات عن الحالة ونوعها وخطورتها والجهة التي تم تسليم الحالة إليها لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة.

واستحدث ” الدفاع المدني ” تطبيق ” مشاعر ماب ” في نسخته الأولى كمرحلة أولى لحج هذا العام؛ حيث يعمل على بيئة التشغيل أندرويد ولمنسوبي الدفاع المدني فقط وعلى البيئة التشغيلية لشبكة الدفاع المدني وذلك لعمل مزيد من الاختبارات والتطوير إلى بيئات عمل أخرى.