الوصايا السبع لقضاء عيد سعيد مع زوجك

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قدمت الدكتورة عبلة إبراهيم مستشارة العلاقات الأسرية ، مجموعة من النصائح لكل زوجة، حتى تستمتع هي وزوجها بإجازة عيد الأضحى، وأن تكون إجازة سعيدة مليئة بالمحبة والتفاهم.

– عليكي الانتهاء مبكرا من كل مهامك المنزلية، حتى تتفرغي للعناية بنفسك.

– إياك والشعور بضيق الوقت، وعدم قدرتك على الاعتناء بنفسك لتكوني الأجمل أمام زوجك، فدائما هناك وقت، وليس هناك أي مشكلات في أن تسهري قليلا، فإجازة عيد الأضحى 5 أيام.

– ابدأي العناية بنفسك بحمام دافئ، مع تدليل نفسك قليلا بعمل ماسك تفتيح لوجهك، ثم ماسك ترطيب.

– عليكي الاعتناء بشعرك، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية للكثير من الأطباء التي تجعل شعرك لامعا جذابا، على أن تبتعدي عن أي وصفة من مصدر غير معلوم وموثوق فيه، حتى لا ينقلب الأمر إلى مآساة.

– عليكي أن تبدأي يومك قبل استيقاظ زوجك بقليل، لتضعي القليل من المكياج، مع عمل تسريحة بسيطة تزيد من جمالك، ليستيقظ يجدك جميلة في عيونه.

– إياك والتحدث بصوت عالِ مزعج، أو الصراخ بعصبية مع أبنائك، فقط تذكري دائما أنك تحتفلين بقدوم العيد، فلتكوني أكثر صبرا وحلما مع أبنائك.

– اجعلي من منزلك مصدرا للحب والتجدد، من خلال وضع لمساتك الفنية البسيطة غير المكلفة، كبعض الورود المجففة، أنغام الموسيقى الهادئة، ولا تنسي العطور التي يفضلها زوجك.