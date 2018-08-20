نيللي كريم تثير ضجة بصورتها مع ” متحرش التجمع “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت النجمة نيللي كريم ضجة بعد تداول صورة لها مع الشاب الذي اشتهر بلقب ” متحرش التجمع ” ، والذي نشرت فتاة تدعى منة جبران مقطع فيديو وهو يحاول التحرش بها والحديث معها ودعوتها لتناول القهوة معه في منطقة التجمع .

وتساءل الكثير عن كيفية موافقة نيللي التقاط صور مع هذا الشاب رغم الهجوم عليه، بينما دافع البعض الآخر عنها مؤكدين أنها قد لا تكون على علم بقصته التي أثارت الجدل وأنه التقط معها الصورة قبل الواقعة كأي معجب آخر .

يذكر أن هذا الشاب اثار جدل كبير مؤخرًا بعد تداول الفيديو الذي قامت الفتاة بتصويره حيث رفض البعض وصفه بالمتحرش مؤكدين انه كان يحاول التعارف عليها بطريقة لطيفة، بينما هاجمه البعض الآخر وأكدوا أن تصرفاته تقع تحت بند التحرش .