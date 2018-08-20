توفير مترجمين للإجابة على استفسارات الحجاج بشتى اللغات على مدار الساعة

حمود العنزي(صدى):

توفر إدارة الترجمة التابعة لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مترجمون يجيبون على كافة استفسارات الحجاج من مختلف اللغات والجنسيات، و كيفية استخدام تطبيق على الهاتف للاستماع إلى الترجمة الفورية بلغات مختلفة.

ويرتدي هؤلاء المترجمون سترة رمادية اللون، تدل على أنه ” مترجم ” ، يقترب منهم الحجاج للاستفسار عن اللافتة التي علقت بجانبه في الطريق إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، حول ترجمة خطبة يوم عرفة بلغات مختلفة.

وتشهد العاصمة المقدسة تدفق الحجاج من كل أنحاء العالم، ويتحدثون عشرات اللغات، وبإمكان مئات الآلاف من الحجاج الذين لا يعرفون اللغة العربية الاستعانة بخدمات فريق الترجمة للإجابة عن تساؤلاتهم على مدار الساعة، حتى لا يجدون صعوبة في التواصل.

جدير بالذكر، أن هناك 80 مترجمًا يعملون في قسم الإرشاد على مدار الساعة، بهدف مساعدة الحجاج باللغات: ” الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والمالاوية، والتركية، والصينية، والهوسا ” ، فضلًا عن الأوردو، والتي تعد اللغة الأكثر انتشارًا بين الحجاج.

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