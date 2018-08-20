حضور جماهيري متواضع لريال مدريد بعد رحيل رونالدو

نواف السالم(صدى):

خاض نادي ريال مدريد أولى مبارياته أمام نادي خيتافي في الدوري الإسباني؛ حيث شهدت المباراة أقل حضور جماهيري شهده الفريق منذ 10 أعوام.

ويأتي ذلك بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن القلعة البيضاء؛ حيث حضر المباراة فقط 48 ألفًا و466 متفرجًا في ملعب يتسع لـ 81 ألف متفرج، أي أن حوالي 40% من سعة مقاعد قلعة ريال مدريد كانت فارغة.

ويعد هذا التراجع الجماهيري ضربة موجعة لإدارة ريال مدريد إذ سيسبب تراجعًا في العائدات، وسيعني تراجعًا في شعبية الفريق بعد رحيل نجمه التاريخي؛ حيث ألقى غياب حامل الكرة الذهبية 5 مرات بظلاله على المقاعد الفارغة في ملعب النادي الملكي.