” الدفاع المدني ” يؤكد عدم وجود إصابات بين الحجاج نتيجة الرياح والأمطار

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني في الحج، العقيد محمد القماش، عدم وقوع أي إصابات أو أضرار نتيجة هبوب الرياح السطحية على المشاعر المقدسة، أمس الأحد.

وأشار العقيد محمد القماش، إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت بعض الأضرار البسيطة في عدد محدود من الخيام، وأعادتها إلى وضعها الطبيعي، مشددًا على أن الأوضاع في المشاعر المقدسة مستقرة.

ودعا ” القماش ” الحجاج إلى اتباع تعليمات السلامة في مثل هذه الحالات؛ حيث شهدت المشاعر المقدسة شهدت أمس موجة من الرياح والأمطار والبرق والرعد، تسببت في خلع بعض المخيمات في محيط جبل عرفات.