معلومات جديدة عن لقاء السوبر بين الهلال والزمالك المصري

نواف السالم(صدى):

أوضح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، تفاصيل مباراة بطل كأس مصر الزمالك، وبطل الدوري الهلال، على لقب السوبر المصري السعودي.

وأشار ” حسين ” إلى أن المباراة ستكون يوم 6 نوفمبر، لافتًا إلى أن هناك مفاضلة بين إقامته بإستاد الدفاع الجوي أو إستاد برج العرب بالإسكندرية، والأخير الأقرب حتى الآن.

وصرّح عامر حسين قائلًا: ” أعداد الجماهير لم تحسم بعد خاصة أن المباراة في نوفمبر، ولن تقل عن 25 ألف في مباراة الزمالك والهلال السعودي، وقد تزيد، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ورؤية ما ستسفر عنه تجربة حضور الجماهير لمباريات الدوري الممتاز. “