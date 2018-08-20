أم تدهس رضيعها بسيارتها ” بالخطأ ” أثناء لهوه أمام المنزل

عمان(صدى):

لقي طفل رضيع مصرعه بالأردن، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد أن دهسته والدته بسيارتها عن طريق الخطأ، أثناء لهوه أمام منزلهما.

وكشفت مصادر أمنية أردنية، عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن الطفل لا يبلغ من العمر سوى عام واحد، وتم إسعافه في غضون الساعة الواحدة من فجر الاثنين إلى مستشفى جرش الحكومي جراء دهسه من مركبة تقودها والدته عن طريق الخطأ.

وأفاد الطبيب المناوب بالمستشفى بوفاة الطفل، وذلك أثناء لهوه أمام منزل ذويه في منطقة الكتة بالأردن، فيما تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، والذي اتضح وقوعه بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة.