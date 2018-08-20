‏تفعيل برنامج المفقودات عبر نظام ” أمن ” لأول مرة

حمود العنزي(صدى):

استقبلت وحدة البلاغات والمفقودات التابعة للتحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة بمشعر عرفات من الساعات الأولى لصباح يوم عرفة، المفقودات وتلقي البلاغات في المشعر؛ فيما تم ولأول مرة تفعيل خدمة الإبلاغ والاستفسار عن المفقودات عبر نظام ” أمن ” من خلال استقبال صاحب المفقودة رسالة نصية.

وتتضمن الرسالة: ” أخي الحاج نحيطك بأنه تم العثور على مفقودات تخصك برقم.. الرجاء الحضور لاستلامها في وحدة البلاغات والمفقودات ” ، كما تتضمن الرسالة موقع استلام المفقودة على ” جوجل ماب ” وبها رقم هاتف للاستفسار.

ومن جانبه، أوضح قائد وحدة البلاغات والمفقودات بمنى وعرفات النقيب بدر بن شلوه الحربي، أن وحدة البلاغات والمفقودات التابعة للتحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة سجلت عددًا من البلاغات والمفقودات، وهي عبارة عن محافظ فُقدت من أصحابها، بالقرب من جبل الرحمة بمشعر عرفات، كما يتم فورًا تسجيل البلاغات والمفقودات وتدوين محتوياتها في نموذج ضبط.

وأشار النقيب ” الحربي ” إلى أنه يتم بعد ذلك الاستعلام عن المفقودات من خلال البيانات حتى يتم للوصول لأصحابها، وذلك عبر إدارة الحاسب؛ لاستحضار بياناتهم والتواصل معهم وإبلاغهم واستلامها، وفق الإجراءات النظامية بمحضر استلام وتسليم، كما أن هناك مترجمين يتحدثون لغات مختلفة، يقومون بالرد على الجوالات المفقودة لإبلاغ أصحابها بأنه تم العثور عليها، وعليهم الحضور لاستلامها.