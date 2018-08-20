حالة الطقس في عرفات والمشاعر المقدسة

عرفات(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة اليوم الأحد، هي الآتي:

مكة المكرمة : الطقس: سحب رعدية ممطرة, الحرارة :41 د.م، الرطوبة :60%.

عرفات : الطقس: سحب رعدية ممطرة، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة :60%.

منى : الطقس: سحب رعدية ممطرة، الحرارة : 40 د.م، الرطوبة :70%.

مزدلفة :الطقس: سحب رعدية ، الحرارة :41 د.م، الرطوبة : 60%.

المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة :30 %.