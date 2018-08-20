قبل تناول لحمة العيد.. نظام غذائي لتطهير كبدك من السموم

أماني الغامدي(صدى):

مع أول يوم بعيد الاضحى ، يتناولون الافراد كميات كبيرة من اللحوم، خاصة لحم الضأن، مما يعني دخول الجسم كميات كبيرة من الدهون، الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على الكبد في امتصاص كل ما تحتويه هذه اللحوم من سموم.

وينصح دكتور طاهر حسين أخصائي التغذية العلاجية بضرورة الجهاز الهضمي من اليوم وتطهير الكبد مما به من سموم، قدر المستطاع، حتى يمكنه استقبال الدفعات القادمة إليه خلال أيام عيد الأضحى، وذلك من خلال ما يسمى بـ ” الديتوكس ” ، أو نظام تنقية الجسم من السموم .

ويشير دكتور طاهر أن هذا النظام يقوم على التوقف لمدة يومين كاملين عن تناول أي أطعمة غير طازجة، حتى يمكن للجهاز الهضمي والكليتين والكبد من العمل على التخلص من كل السموم المتراكمة بهم دون استقبال أي سموم جديدة، والتي تتواجد في الأطعمة المعلبة والمحفوظة والدهون، وكذلك المطهية .

– يمكن خلال هذين اليومين تناول الفواكه والخضراوات الطازجة بأي كميات.

– يمكن شرب العصائر الطبيعية المصنوعة في البيت، لكن دون إضافة السكر.

– يجب التوقف عن تناول الخبز بكل أنواعه.

– يتم شرب كميات كبيرة من الماء؛ لأنها تساعد على طرد السموم من الكبد.

– التوقف عن تناول أي معلبات، أو أطعمة مطهية تماما.

ويحذر دكتور طاهر من الاستمرار في هذا النظام الغذائي أكثر من 48 ساعة، حتى لا يحدث خللا في التوازن الغذائي للجسم؛ لأن هذا النظام يخلو من الكثير من المواد الغذائية التي تحتاجها أنظمة الجسم للعمل، فهو بمثابة علاج مؤقت فقط.