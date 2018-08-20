الفلل السكنية تستحوذ على نصيب الأسد من العقارات المرهونة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

بلغت نسبة الفلل السكنية المرهونة في المملكة إلى 60% من إجمالي 11182 عقارًا مرهونًا منذ بداية العام الهجري الجاري؛ حيث ارتفعت العقارات المرهونة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها، وفقًا لما وثقته كتابات العدل في المملكة.

ووصلت العقارات المرهونة في منطقة الرياض نحو 3262 عقارًا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 29.2% من الإجمالي، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 1632 عقارًا ثم المنطقة الشرقية بـ1898 عقارًا.

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك في وقت تنوي فيه وزارة العدل إطلاق خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية ” العقارات ” ومساحاتها، على بوابة الوزارة الإلكترونية، وتختص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط.