  • الإثنين 20

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. الفلل السكنية تستحوذ على نصيب الأسد من العقارات المرهونة بالمملكة

الفلل السكنية تستحوذ على نصيب الأسد من العقارات المرهونة بالمملكة

الفلل السكنية تستحوذ على نصيب الأسد من العقارات المرهونة بالمملكة
نايف السالم(صدى):

بلغت نسبة الفلل السكنية المرهونة في المملكة إلى 60% من إجمالي 11182 عقارًا مرهونًا منذ بداية العام الهجري الجاري؛ حيث ارتفعت العقارات المرهونة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي للفترة نفسها، وفقًا لما وثقته كتابات العدل في المملكة.

ووصلت العقارات المرهونة في منطقة الرياض نحو 3262 عقارًا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 29.2% من الإجمالي، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 1632 عقارًا ثم المنطقة الشرقية بـ1898 عقارًا.

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك في وقت تنوي فيه وزارة العدل إطلاق خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية ” العقارات ” ومساحاتها، على بوابة الوزارة الإلكترونية، وتختص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *