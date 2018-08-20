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قبل العيد.. احذري من تجربة خلطات التفتيح والتبيض

قبل العيد.. احذري من تجربة خلطات التفتيح والتبيض
أماني الغامدي(صدى):

ناشد الدكتور أسامة الخزيم، طبيب الأمراض الجلدية، النساء بضرورة الحذر من انتشار الخلطات والمنتجات التي تدعي علاج أمور عدة مثل ” التبييض والتفتيح ” .

حيث أوضح أن مروجي الخلطات والمنتجات يستغلون الأعياد؛ لجذب النساء لشراء هذه المنتجات التي تدعي ” التبيض والتفتيح ” .

وقال ” الخزيم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا تصدقوا هذه الادعاءات، ولا تقوموا بتجربة منتجات جديدة قبيل المناسبات، فالعاقل لا يجعل جسمه وجلده حقلاً للتجارب ولخلطة طماع ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

إحذروا خلطات وكريمات المستوردة من ” تايلند والفلبين ” .

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