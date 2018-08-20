قبل العيد.. احذري من تجربة خلطات التفتيح والتبيض

أماني الغامدي(صدى):

ناشد الدكتور أسامة الخزيم، طبيب الأمراض الجلدية، النساء بضرورة الحذر من انتشار الخلطات والمنتجات التي تدعي علاج أمور عدة مثل ” التبييض والتفتيح ” .

حيث أوضح أن مروجي الخلطات والمنتجات يستغلون الأعياد؛ لجذب النساء لشراء هذه المنتجات التي تدعي ” التبيض والتفتيح ” .

وقال ” الخزيم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا تصدقوا هذه الادعاءات، ولا تقوموا بتجربة منتجات جديدة قبيل المناسبات، فالعاقل لا يجعل جسمه وجلده حقلاً للتجارب ولخلطة طماع ” .