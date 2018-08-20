أول فيديو يوثق لقطات حية من مدينة ” نيوم ” الاستثمارية

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو، تم التقاطه من على متن مروحية، أول مشاهد حيّة لمدينة ” نيوم ” الاستثمارية، التي يتم إنشاؤها حاليًا بين مصر والمملكة والأردن، باستثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار.

وتُعرف مدينة نيوم بأنها ” وادي السليكون في الشرق الأوسط ” ، وتقع على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع.

فيما تطل المدينة الاستثمارية من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتر، بينما تحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.