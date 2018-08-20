اختطاف 170 راكبا من قبل حركة طالبان شمال شرق أفغانستان

كابول(صدى):

خطف مسلحو حركة طالبان ما لا يقل عن 170 راكبًا من الطريق السريع الذي يربط قندوز بمقاطعة تاخار بشمال شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء ” خاما برس ” الأفغانية عن مسؤولين محليين قولهم، إن الركاب اختطفوا من منطقة خاناباد، وإن القوات الأفغانية تسعى جاهدة لإنقاذ الركاب المخطوفين.

وأضافوا أن الركاب المخطوفين كانوا في طريقهم إلى العاصمة كابول عندما تم اختطافهم، ولم يكشفوا عن مزيد من المعلومات بشأن العدد الدقيق للمسافرين الذين اختطفوا، إلا أنهم قالوا إن نحو 170 شخصًا كانوا يسافرون في 3 حافلات عندما تم اختطافهم.

وتشهد مناطق واسعة بأفغانستان في الفترة الحالية مواجهات بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي تمكنت من الاستيلاء على مساحة كبيرة في المناطق الريفية بالبلاد وباشرت شن هجماتها على المدن أيضًا.