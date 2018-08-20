مقتل 10 على الأقل وتضرر منازل جراء زلزال جزيرة لومبوك الاندونيسية

جاكرتا(صدى):

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم قتلوا وتضرر عدد كبير من المنازل بعد أن ضرب زلزال جديد، بلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة لومبوك الاندونيسية، يوم أمس.

وجاء الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد بعد أسبوعين من زلزال مدمر أودى بحياة مئات الأشخاص وتشريد أكثر من 400 ألف شخص في جزيرة لومبوك السياحية الشهيرة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، إن خمسة أشخاص قتلوا في جزيرة سومباوا المجاورة. كما أصيب 24 شخصًا على الأقل.

وأوضح أن ” المواطنين كانوا في العراء وفي ملاجئ مؤقتة /بعد الزلازل السابقة/ عندما وقع الزلزال، مما أدى إلى تجنب العديد من الوفيات ” .

وأضاف نوجروهو أن الكهرباء انقطعت عن لومبوك بالكامل بعد الزلزال مما جعل من الصعب تقييم حجم الضرر. وتم تسجيل ما لا يقل عن سبع هزات ارتدادية.

وكان زلزال بقوة 9ر6 درجات قد ضرب جزيرة لومبوك في الخامس من أغسطس الجاري وتسبب في سقوط 460 قتيلاً وإصابة سبعة آلاف و 800 شخص، فضلا عن نزوح أكثر من 417 ألف شخص. ويتوقع أن يتجاوز حجم الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال 500 مليون دولار، بحسب هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية.