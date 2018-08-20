بعد رفض زوجها شراء أضحية العيد.. ” زوجة ” تقدم على الانتحار

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت سيدة مغربية على الانتحار؛ وذلك بعد رفض زوجها شراء أضحية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبالتطرق للتفاصيل، أفادت المصادر أن الزوجة قامت بإلقاء نفسها داخل بئر يبلغ عمقه 30 مترًا؛ وذلك بعد خلاف حاد مع زوجها؛ لرفضه شراء أضحية العيد؛ مما أثار الحزن في نفسها.

يُذكر أنه جرى إنقاذ الزوجة بعد نقلها من طرف عناصر الوقاية المدنية، إلى المستشفى، كما تم فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة.