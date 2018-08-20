النفط ينخفض إلى 0.3 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على الأسواق.

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 71.60 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 65.69 دولار للبرميل. وتراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تسليم ديسمبر كانون الأول، أنشط عقود الصين تداولا، بنسبة 3.4 بالمئة إلى 488.2 يوان (71.02 دولار) للبرميل.