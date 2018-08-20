بالصور.. أمطار الطائف تودي بحياة شخصين غرقا بعد انقلاب مركبتهما

عبدالعزيز القثامي(صدى):

لقي شخصان مصرعهما غرقًا بمدينة الطائف، إثر انقلاب مركبتهما الجيب من نوع ” تويوتا ” ، بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها الطائف، أمس الأحد، مما أدى لارتفاع منسوب جريان وادي العرج.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخراج الشخصان المحتجزان ولكن وُجدوا ” متوفيان غرقًا ” ، فيما أسفرت الأمطار أيضًا، عن احتجاز عدد من السيارات في تجمعات مائية داخل المحافظة، والتي تم إخراجها من قِبَل الدفاع المدني.

ومن جهته، دعا العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالطائف إلى أخذ الحيطة من الأخطار التي تصاحب هطول الأمطار، فضلًا عن عدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، منبهًا على المتنزهين الابتعاد عن مواقع تجمع المياه، والقيام بواجبهم تجاه سلامة أطفالهم.

جدير بالذكر، أن محافظة الطائف، كانت قد شهدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، أمس الأحد، والتي شَمِلت بعض أحياء المحافظة، ومنها: ” السيل الكبير، والبهيتة، والسيل الصغير، ومنطقة الهدا، والكر، والشفا، ووادي ” ليه ” جنوب الطائف ” .