  • الإثنين 20

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأرصاد تحذر سكان مكة والمدينة من أمطار رعدية مثيرة للأتربة

الأرصاد تحذر سكان مكة والمدينة من أمطار رعدية مثيرة للأتربة

الأرصاد تحذر سكان مكة والمدينة من أمطار رعدية مثيرة للأتربة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” الكامل، المواريد، المسماة ” ، يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 15:00 من اليوم الاثنين الموافق 20/8/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 22:00 من نفس اليوم.

كما أطلقت الأرصاد تنبيهًا آخر لسكان منطقة المدينة المنورة، وتضم: ” اليتمة، الفريش، وادي ريم، والأجزاء المجاورة ” ، ينذر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة ستبدأ على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 13:00 من اليوم الاثنين، حتى الساعة 22:00 من اليوم ذاته.


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *