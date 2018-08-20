الأرصاد تحذر سكان مكة والمدينة من أمطار رعدية مثيرة للأتربة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” الكامل، المواريد، المسماة ” ، يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 15:00 من اليوم الاثنين الموافق 20/8/2018م، وذلك على أن تنتهي في تمام الساعة 22:00 من نفس اليوم.

كما أطلقت الأرصاد تنبيهًا آخر لسكان منطقة المدينة المنورة، وتضم: ” اليتمة، الفريش، وادي ريم، والأجزاء المجاورة ” ، ينذر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة ستبدأ على منطقة المدينة المنورة، من الساعة 13:00 من اليوم الاثنين، حتى الساعة 22:00 من اليوم ذاته.