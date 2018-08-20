” الحصيني ” يكشف عن الأجواء المتوقعة خلال عيد الأضحى المبارك

الرياض(صدى):

أبدى عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، توقعاته عن حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون حارة نهارًا على ” الشرقية والرياض والقصيم ومكة والمدينة والجوف وحائل والحدود الشمالية ونجران ” .

وعن درجات الحرارة، أوضح ” الحصيني ” أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ستكون ما بين 38: 46 درجة مئوية، أما درجات ‏الحرارة الصغرى المتوقعة ستكون ما بين 22 إلى 32 درجة مئوية.

كما تنبأ ” الحصيني ” بسقوط أمطارًا متفاوتة وحبات برد على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية، وعن حركة الرياح فتوقع رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من المملكة، تُثير الأتربة خارج المدن معظمها خفيف.

أما فيما يتعلق بالأجواء على المرتفعات الغربية والجوبية، فإنها ستميل للحرارة نهارًا، عدا قمم الجبال متوقع الحرارة معتدلة نهارًا وتميل للبرودة ليلاً.