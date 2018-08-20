بالصور.. مواصفات وأسعار فورد رانجر 2019

واشنطن(صدى):

أعلنت فورد عن توفر محدد الخيارات لسيارتها رانجر 2019 على موقعها الالكتروني, والنسخة الأرخص من هذه السيارة البيك أب الجديدة تبدأ من 25.395 ألف دولار بينما النسخة الأعلى من السيارة تأتي بسعر 40 ألف دولار.

وتعتبر رانجر بنفس مستوى السعر لتويوتا تاكوما التي تبلغ 25.400 ألف دولار ولكن رانجر أغلى من شيفروليه كولورادو وGMC كانيون بسعر 20.995 و22.095 ألف دولار ولكن سيارة فورد تأتي بالمزيد من التجهيزات عن سيارات شيفروليه وGMC .

وبالنسبة لرانجر 2019, فيتوفر لها نسخ SuperCab و SuperCrew بجانب 3 اصدارات هي XL وXLT وLariat وكل هذه النسخ تأتي بدفع خلفي قياسي ورباعي اختياري وتأتي نسخة SuperCab بصندوق بطول 6 أقدام و SuperCrew تصل لخمسة أقدام فقط بسبب كبر حجم المقصورة.

ومن حيث المحركات, فرانجر يتوفر لها محرك رباعي الاسطوانات ايكوبوست بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيك 10 سرعات كما في فورد F-150 وموستانج وباضافة 1.295 ألف دولار لأي نسخة دفع رباعي يمكن الحصول على باقة FX4 التي تشمل 4 وضعيات للقيادة ومكابح طواريء الية وغيرها.

كما تأتي رانجر بمحاور دانا وواي فاي هوت سبورت مع 4G Internet قياسي مع مساعد ما قبل التصادم ونظام FordPass Connect.

وستبدأ رانجر جولة تجارب للعملاء في نوفمبر وسيبدأ بعدها وصول أول النسخ للموزعين في أمريكا وبالتحديد في بداية 2019.

أما في أوروبا, فالسيارة تتوفر بالفعل بصورة حصرية بمحرك ديزل بشاحن توربيني وتحمل رانجر رابتور محرك ايكوبلو 2 لتر ديزل بشاحنين توربينين وستصل في العام المقبل في أوروبا.