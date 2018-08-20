إمارة مكة تعلن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن عودة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.
وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” عودة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، نود السلامة لمرتادي الطريق ” .
يُذكر أنه تم إغلاق طريق ” الهدا ” بشكل مؤقت أمس الأحد، وذلك على خلفية هطول الأمطار.
محمد[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1842 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر يارب 🙌
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52420 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,