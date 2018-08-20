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إمارة مكة تعلن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

إمارة مكة تعلن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين
نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن عودة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” عودة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، نود السلامة لمرتادي الطريق ” .

يُذكر أنه تم إغلاق طريق ” الهدا ” بشكل مؤقت أمس الأحد، وذلك على خلفية هطول الأمطار.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة

[ عدد التعليقات: 1842 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر يارب 🙌

[ عدد التعليقات: 52420 ] نشر منذ 2 ساعتين

خير ان شاء الله ,,

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