إمارة مكة تعلن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن عودة فتح طريق الهدا في الاتجاهين.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” عودة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، نود السلامة لمرتادي الطريق ” .

يُذكر أنه تم إغلاق طريق ” الهدا ” بشكل مؤقت أمس الأحد، وذلك على خلفية هطول الأمطار.