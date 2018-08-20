بلدية الافلاج تنهي استعدادتها لعيد الأضحى المبارك

سعيد العجل(صدى):

أنهت بلدية محافظة الأفلاج جميع استعداداتها الخدمية في المحافظة، لعيد الأضحى المبارك، بإشراف من رئيس البلدية المهندس رشيد بن عجب ال عمار وجهزت المسلخين الخاصين بالبلدية، وقامت بالتأكد من سلامة أجهزة التكيييف ومراوح الشفط، وفوانيس الإنارة، ومخاطبة الشركة المستثمرة للمسلخ لزيادة عدد الجزارين وعمال النظافة.

كما قامت البلدية بتكليف فريق عمل من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين وعمال البلدية بالتواجد الدائم في الموقع، وتأمين عددٍ كبير من حاويات النفايات المختلفة.

وجرى زيارة مطابخ المحافظة من الفريق المختص، والتأكد من صلاحيتها لاستقبال الأضاحي، ووضع ملصق يوضح أسعار الذبح للجمال والأبقار والأغنام خلال أيام العيد، علمًا بأن مسالخ البلدية تستقبل الأضاحي من يوم الإثنين الموافق 9/12/1439هـ.