رئيس وزراء باكستان الجديد يدعو للتقشف ويتخلى عن القصر الفخم المخصص له

إسلام آباد(صدى):

في أولى قراراته، تخلى رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان عن المقر الفخم المخصص لإقامته، معلنًا أنه سيكتفي بخادمين فقط من إجمالي 524 خادما، وسيعيش في منزل صغير مكون من 3 غرف فقط.

ويأتي ذلك في إطار سياسة التقشف التي سيتبعها عمران خان ، حيث صرح قائلا : ” أريد أن أقول لشعبي إنني سأعيش حياة بسيطة، سأحافظ على أموالكم “.

وقال : ” أرسينا عادة سيئة بالاعتماد في عيشنا على القروض والمساعدات من بلدان أخرى، لا يمكن لبلد أن يزدهر بهذه الطريقة، على الدولة أن تقف على قدميها ” .

ودعا الباكستانيين في الخارج إلى الاستثمار في بلدهم والأغنياء إلى البدء في دفع الضرائب، قائلا: ” مسؤوليتكم دفع الضرائب، اعتبروا ذلك جهادا ،يجب أن تدفعوا الضرائب لتحسين أحوال بلدكم .”