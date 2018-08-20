رئيس وزراء باكستان الجديد يدعو للتقشف ويتخلى عن القصر الفخم المخصص له
في أولى قراراته، تخلى رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان عن المقر الفخم المخصص لإقامته، معلنًا أنه سيكتفي بخادمين فقط من إجمالي 524 خادما، وسيعيش في منزل صغير مكون من 3 غرف فقط.
ويأتي ذلك في إطار سياسة التقشف التي سيتبعها عمران خان ، حيث صرح قائلا : ” أريد أن أقول لشعبي إنني سأعيش حياة بسيطة، سأحافظ على أموالكم “.
وقال : ” أرسينا عادة سيئة بالاعتماد في عيشنا على القروض والمساعدات من بلدان أخرى، لا يمكن لبلد أن يزدهر بهذه الطريقة، على الدولة أن تقف على قدميها ” .
ودعا الباكستانيين في الخارج إلى الاستثمار في بلدهم والأغنياء إلى البدء في دفع الضرائب، قائلا: ” مسؤوليتكم دفع الضرائب، اعتبروا ذلك جهادا ،يجب أن تدفعوا الضرائب لتحسين أحوال بلدكم .”
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