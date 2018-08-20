” طباخ السم يتذوقه ” .. عائلة مقطع ” دق على عمتك ” وثقت ما يقودها للسجن

حمود العنزي (صدى):

على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” دق على عمتك ” ، أكد عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي استشاري الأدلة الرقمية الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان ،أن العائلة التي وثقت المقطع وثقت ما يقودها للسجن والغرامة.

وأوضح أنه في الوقت الذي أرادت فيه العائلة أن تهدد وتسيء لرقيب كان يمارس دوره عند نقطة تفتيش، تحول الجوال إلى مصدر نفي وإثبات التهمة في ذات الوقت.

وقال المرجان : ” عند الرجوع إلى التوثيق بالصوت والصورة في القضية، الذي لا يعتبر دليلا رقميا حتى هذه اللحظة، قامت إحدى مرافقتي السائق المخالف باستخدام الهاتف الجوال كأداة لتوثيق المقطع ونشره في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ” ، بحسب وسائل محلية.

وأوضح أن التوثيق ليس في صالح العائلة من خلال العبارات والألفاظ التي وجهت لرجل الأمن، والتي تمثلت على سبيل المثال في اتهامه ” بالتلفظ على ولي الأمر ” ، وتهديد رجل الأمن ” دق على عمتك خليها تصعد الموضوع ” ، و ” دق على عمتك عشان تتصل على الإعلاميين ” ، إضافة إلى توثيق بالصوت رفضه الامتثال لتعليمات رجل الأمن بإبراز الهوية.

بالإضافة لاستخدام الهاتف المحمول في انتهاك الخصوصية وتصوير رجل أمن دون موافقته، والتشهير به.

وقال : ” الأدلة ستنقلب على أسرة السائق المخالف، وستنفي التهمة عن رجل الأمن، وفي ذات الوقت ستثبت التهمة عليهم، وسيكون جهاز أسرة السائق المخالف هو من قادهم إلى السجن والغرامة ” .

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