ضباط بملابس الإحرام لضبط ضعاف النفوس بالمشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

تواجد رجال الأمن بكافة أرجاء المشاعر، بينهم ضباط وأفراد من البحث والتحري يرتدون ملابس الإحرام وينتشرون بمختلف الميادين لرصد كل من تسول له نفسه إيذاء ضيوف الرحمن.

ومن جانبه أوضح قائد الضبط الجنائي اللواء عبدالله النفيسة ، أنه هناك كاميرات تلفزيونية تغطي جميع المشاعر المقدسة وهناك تنسيق متبادل مع مراكز الشرطة والنقاط الأمنية فيما يتعلق بأي بلاغ أو ملاحظة من قبلهم أو من قبل قيادة الضبط الجنائي، بحسب المدينة.

وقال : ” غالبًا تحدث قضايا سرقات ونشل ويفترض من الحاج الحرص أثناء التعامل مع الآخرين والحفاظ على أغراضه الشخصية لضمان عدم تعرضه للأذى من قبل ضعاف النفوس ” .