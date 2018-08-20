الاتحاد يدرس إعادة العكايشي وتحويل فالديفيا للاعب استثمار

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر مطلعة إن إدارة نادي الاتحاد تدرس حاليًا إعادة قيد اللاعب أحمد العكايشي مع الفريق وتحويل اللاعب البرازيلي فالديفيا إلى لاعب استثمار.

وأوضحت المصادر أنه يأتي ذلك القرار بعد المستوى الباهت الذي قدمه فالديفيا في مباراة كأس السوبر أمام الهلال.