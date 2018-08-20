الاتحاد يدرس إعادة العكايشي وتحويل فالديفيا للاعب استثمار
قالت مصادر مطلعة إن إدارة نادي الاتحاد تدرس حاليًا إعادة قيد اللاعب أحمد العكايشي مع الفريق وتحويل اللاعب البرازيلي فالديفيا إلى لاعب استثمار.
وأوضحت المصادر أنه يأتي ذلك القرار بعد المستوى الباهت الذي قدمه فالديفيا في مباراة كأس السوبر أمام الهلال.
زائر[ عدد التعليقات: 2653 ] نشر منذ 49 دقيقة
لو الله يفك الاتحاد من فهد المولد واحمد عسيري وحسن معاذ كان الاتحاد بخير
الاتحاد اعتقد هناك مقلب في كم لاعب اجمل مو قد المستوى
بصراحة الهلال عرف كيف يختار الاجانب هذا العام وينقصه فقط لاعب محور