تحذير للحجاج من قوة الرياح أعلى جبل عرفة‎

نايف السالم(صدى):

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين، تحذيرًا لحجاج بيت الله الحرام، من الرياح العاصفة التي ضربت مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن الفرصة مهيئة لهطول الأمطار على المشاعر المقدسة ، متوقعةً أن تصل درجات الحرارة على مشعر عرفة إلى ما بين الـ 42 و47 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.

ومن جانبه أكد الدفاع المدني أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وأن الأوضاع مستقرة بالمشاعر المقدسة .