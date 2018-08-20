مصرع مواطن في حادث مروري على طريق بيشة – سبت العلايا السريع

أبها(صدى):

استمرارًا لحصده للأرواح، لقي مواطن مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في حادث مروري ،بالقرب من مفرق ترج على طريق بيشة – سبت العلايا السريع.

وباشرت دوريات الشرطة والإسعاف الحادث الذي تعرض له سائق سيارة من نوع ” باثفاندر نيسان ” ، وتوفي على الفور.

يذكر أن طريق بيشة- سبت العلايا، يشهد الكثير من الحوادث المرورية نظرًا لضيق الطريق، لعدم ازدواجيته.