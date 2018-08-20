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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع مواطن في حادث مروري على طريق بيشة – سبت العلايا السريع

مصرع مواطن في حادث مروري على طريق بيشة – سبت العلايا السريع
أبها(صدى):

استمرارًا لحصده للأرواح، لقي مواطن مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في حادث مروري ،بالقرب من مفرق ترج على طريق بيشة – سبت العلايا السريع.

وباشرت دوريات الشرطة والإسعاف الحادث الذي تعرض له سائق سيارة من نوع ” باثفاندر نيسان ” ، وتوفي على الفور.

يذكر أن طريق بيشة- سبت العلايا، يشهد الكثير من الحوادث المرورية نظرًا لضيق الطريق، لعدم ازدواجيته.


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