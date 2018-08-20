رغم سوء الأحوال الجوية.. رجال الأمن يواصلون منع المتسللين والمخالفين من دخول مكة
بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تشهدها مكة المكرمة، في ليلة عرفة، يواصل رجال المجاهدين عند المنافذ البرية أداء واجباتهم وفق الخطة التنفيذية لمهمة الحج لهذا العام.
واستمرت عمليات منع المتسللين والمخالفين والمهربين من الدخول إلى العاصمة، وتم ضبط كميات من الأموال المهربة والذهب والمخدرات والمواد الطبية مجهولة المصدر.
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله في رجال الامن البواسل الابطال وسدد خطاهم
مبارك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
هل يجوز قول سوء الاحوال الجوية او قول نظرا لتقلبات الجو ؟
محمد[ عدد التعليقات: 2594 ] نشر منذ 34 دقيقة
سبايك ذهب من وين يجيبونها السبيكة الواحدة من ثلاثة مليون وطالع قيمتها