رغم سوء الأحوال الجوية.. رجال الأمن يواصلون منع المتسللين والمخالفين من دخول مكة

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تشهدها مكة المكرمة، في ليلة عرفة، يواصل رجال المجاهدين عند المنافذ البرية أداء واجباتهم وفق الخطة التنفيذية لمهمة الحج لهذا العام.

واستمرت عمليات منع المتسللين والمخالفين والمهربين من الدخول إلى العاصمة، وتم ضبط كميات من الأموال المهربة والذهب والمخدرات والمواد الطبية مجهولة المصدر.