أمير جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد العريف المالكي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللَّه – ، لذوي الشهيد العريف فهد بن حسين جابر السلمي المالكي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه ، خلال زيارة عزاء لوالد الشهيد بمحافظة الداير بني مالك ، اليوم ، عن فخره واعتزازه بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات لحماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله – .
وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي العريف المالكي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .
من جانبه ، أبدى والد الشهيد ، فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العز والشرف دفاعًا عن الدين والوطن ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لمواساتهم .
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