أمير جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد العريف المالكي

جازان(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللَّه – ، لذوي الشهيد العريف فهد بن حسين جابر السلمي المالكي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سموه ، خلال زيارة عزاء لوالد الشهيد بمحافظة الداير بني مالك ، اليوم ، عن فخره واعتزازه بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات لحماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله – .

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي العريف المالكي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

من جانبه ، أبدى والد الشهيد ، فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العز والشرف دفاعًا عن الدين والوطن ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لمواساتهم .